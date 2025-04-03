Motorola представила смартфон Edge 60 Fusion

Motorola официально представила Edge 60 Fusion — первый смартфон бренда, который сразу из коробки поддерживает Moto AI. Смартфон оснащён 6,67-дюймовым изогнутым P-OLED дисплеем с сертификацией Pantone Validated, разрешение экрана составляет 1220х2712 пикселей против 1080p у предшественника, частота обновления составляет 120 Гц, а максимальная яркость при просмотре HDR-контента достигает 4500 нит. Тыльная панель доступна в отделке из экокожи и текстильных материалов, созданных в сотрудничестве с Pantone Color Institute. Корпус сертифицирован по стандартам IP68/IP69, что позволяет выдерживать погружение под воду до 1,5 метра на 30 минут, а также воздействие струй воды под высоким давлением.

В зависимости от региона Motorola Edge 60 Fusion будет работать на процессорах Dimensity 7300 или Dimensity 7400 от компании MediaTek, а также получит 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ или 512 ГБ встроенного хранилища. Смартфон поставляется с Android 15 и Moto AI (предоставляет функции транскрипции аудио, краткого пересказа и генерации изображений по текстовым запросам). Основная камера устройства использует сенсор Sony Lytia 700C на 50 Мп с оптической стабилизацией и системой Photo Enhancement Engine, которая автоматически настраивает параметры съёмки в зависимости от сцены. Ещё модель оснащена батареей на 5200 мАч или 5500 мАч (зависит от региона) и поддерживает быструю зарядку TurboPower на 68 Вт. Весьма интересное устройство.
Samsung готовит море ИИ-функций в Galaxy S25 Ultra…
Компания Samsung активно расширяет границы возможностей встроенного искусственного интеллекта на своих ус…
Представлен смартфон Nothing Phone (3a)…
Компания Nothing пополнила ассортимент смартфонов моделью Nothing Phone (3a), которая оценена в 380 долла…
Motorola Edge 60 Fusion показали на пресс-рендерах…
Авторитетный информатор Эван Бласс опубликовал промо-изображения смартфона Motorola Edge 60 Fusion, офици…
Представлен смартфон Sony Xperia 1 VI Bocchi the Rock!…
Компания Sony представила лимитированное издание флагманского смартфона Xperia 1 VI, выполненное в стиле …
Samsung провела турнир на Galaxy S25 Ultra…
Samsung провела демонстрационный турнир между двумя ведущими командами по Call of Duty: Mobile, чтобы про…
Samsung Galaxy Z Flip 7 получит большой внешний экран…
Компания Samsung, судя по информации инсайдеров, может выпустить следующий складной смартфон Galaxy Z Fli…
Google Pixel 9 получил доступ к СМС через спутник…
Сегодня американский оператор сотовой связи Verizon объявил о запуске новой услуги спутниковой связи для …
Объявлена дата выхода POCO F7 Pro и POCO F7 Ultra…
Компания Xiaomi объявила, что смартфоны POCO F7 Pro и POCO F7 Ultra будут представлены 27 марта в Сингапу…
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6
Лето в активном режиме: 5 гаджетов для тех, кто ценит комфорт и безопасностьЛето в активном режиме: 5 гаджетов для тех, кто ценит комфорт и безопасность
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Главный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 UltraГлавный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 Ultra
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor