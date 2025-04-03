Motorola представила смартфон Edge 60 Fusion

Motorola официально представила Edge 60 Fusion — первый смартфон бренда, который сразу из коробки поддерживает Moto AI. Смартфон оснащён 6,67-дюймовым изогнутым P-OLED дисплеем с сертификацией Pantone Validated, разрешение экрана составляет 1220х2712 пикселей против 1080p у предшественника, частота обновления составляет 120 Гц, а максимальная яркость при просмотре HDR-контента достигает 4500 нит. Тыльная панель доступна в отделке из экокожи и текстильных материалов, созданных в сотрудничестве с Pantone Color Institute. Корпус сертифицирован по стандартам IP68/IP69, что позволяет выдерживать погружение под воду до 1,5 метра на 30 минут, а также воздействие струй воды под высоким давлением.

В зависимости от региона Motorola Edge 60 Fusion будет работать на процессорах Dimensity 7300 или Dimensity 7400 от компании MediaTek, а также получит 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ или 512 ГБ встроенного хранилища. Смартфон поставляется с Android 15 и Moto AI (предоставляет функции транскрипции аудио, краткого пересказа и генерации изображений по текстовым запросам). Основная камера устройства использует сенсор Sony Lytia 700C на 50 Мп с оптической стабилизацией и системой Photo Enhancement Engine, которая автоматически настраивает параметры съёмки в зависимости от сцены. Ещё модель оснащена батареей на 5200 мАч или 5500 мАч (зависит от региона) и поддерживает быструю зарядку TurboPower на 68 Вт. Весьма интересное устройство.