Motorola представила смартфон Edge 60 Fusion

В зависимости от региона Motorola Edge 60 Fusion будет работать на процессорах Dimensity 7300 или Dimensity 7400 от компании MediaTek, а также получит 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ или 512 ГБ встроенного хранилища. Смартфон поставляется с Android 15 и Moto AI (предоставляет функции транскрипции аудио, краткого пересказа и генерации изображений по текстовым запросам). Основная камера устройства использует сенсор Sony Lytia 700C на 50 Мп с оптической стабилизацией и системой Photo Enhancement Engine, которая автоматически настраивает параметры съёмки в зависимости от сцены. Ещё модель оснащена батареей на 5200 мАч или 5500 мАч (зависит от региона) и поддерживает быструю зарядку TurboPower на 68 Вт. Весьма интересное устройство.