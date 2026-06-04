Motorola выпустила смартфон Edge 70 Pro+

Сегодня Motorola официально представила смартфон Edge 70 Pro+, который получил уже знакомые характеристики и дизайн. Фактически новинка является переименованной версией глобального Motorola Edge 70 Pro, отличаясь наличием 50-мегапиксельного телеобъектива с 3,5-кратным оптическим зумом. Motorola Edge 70 Pro+ оснащён 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц, экран защищён стеклом Gorilla Glass 7i и способен достигать пиковой локальной яркости до 5200 нит. За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 8500 Extreme, который работает в паре с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.1 объёмом 256 ГБ.

Основная камера получила 50-Мп сенсор Sony LYTIA-710 с диафрагмой f/1.8 и оптической стабилизацией изображения. Компанию ей составляют телеобъектив на 50 Мп с эквивалентным фокусным расстоянием 81 мм и 3,5-кратным оптическим увеличением, а также сверхширокоугольная камера на 50 Мп. Для селфи предусмотрен фронтальный датчик на 50 Мп, размещённый в отверстии экрана. Одной из ключевых особенностей устройства стал кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 6500 мАч — поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 90 Вт и беспроводная зарядка на 15 Вт. Смартфон работает под управлением оболочки Hello UI на базе Android 16 и поддерживает набор ИИ-функций Moto AI 2.0. Кроме того, Motorola обещает три крупных обновления Android и пять лет обновлений безопасности.
Флагман HUAWEI Pura 90 Pro показали во всех расцветках…
Компания HUAWEI опубликовала качественные изображения флагманских смартфонов Pura 90 Pro и Pura 90 Pro Ma…
Samsung Galaxy A37 получит 120-Гц экран …
Профильное издание Android Headlines опубликовало параметры смартфона Samsung Galaxy A37, который еще не …
Смартфон RedMagic 11S Pro готов к выходу …
В базе данных тайского сертификационного ведомства NBTC обнаружилось упоминание игрового смартфона RedMag…
OnePlus представила смартфон Nord CE6 Lite…
Сегодня компания OnePlus представила доступную модель смартфон под названием Nord CE6 Lite — новинка полу…
Официально: OPPO K15 Pro+ получит 165-Гц экран …
Компания OPPO раскрыла новые подробности о смартфонах K15 Pro и K15 Pro+, которые будут представлены уже …
Motorola представила смартфон Edge 70 Pro+…
Компания пополнила ассортимент смартфонов моделью Motorola Edge 70 Pro+, который базируется на MediaTek D…
itel Zeno 200 оценили в 105 долларов …
Компания itel пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Zeno 200, которая базируется на восьмияд…
Смартфон Realme 16x засветился в сети …
В базе данных одного из регуляторов обнаружилось упоминание о еще не представленном официально смартфоне …
Обзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камеройОбзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камерой
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
Обзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссомОбзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссом
Обзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженныйОбзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженный
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor