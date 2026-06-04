Motorola выпустила смартфон Edge 70 Pro+

Сегодня Motorola официально представила смартфон Edge 70 Pro+, который получил уже знакомые характеристики и дизайн. Фактически новинка является переименованной версией глобального Motorola Edge 70 Pro, отличаясь наличием 50-мегапиксельного телеобъектива с 3,5-кратным оптическим зумом. Motorola Edge 70 Pro+ оснащён 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц, экран защищён стеклом Gorilla Glass 7i и способен достигать пиковой локальной яркости до 5200 нит. За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 8500 Extreme, который работает в паре с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.1 объёмом 256 ГБ.

Основная камера получила 50-Мп сенсор Sony LYTIA-710 с диафрагмой f/1.8 и оптической стабилизацией изображения. Компанию ей составляют телеобъектив на 50 Мп с эквивалентным фокусным расстоянием 81 мм и 3,5-кратным оптическим увеличением, а также сверхширокоугольная камера на 50 Мп. Для селфи предусмотрен фронтальный датчик на 50 Мп, размещённый в отверстии экрана. Одной из ключевых особенностей устройства стал кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 6500 мАч — поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 90 Вт и беспроводная зарядка на 15 Вт. Смартфон работает под управлением оболочки Hello UI на базе Android 16 и поддерживает набор ИИ-функций Moto AI 2.0. Кроме того, Motorola обещает три крупных обновления Android и пять лет обновлений безопасности.