Моющий пылесос Trouver M10 Pro и X4 Pro представлен в России

Trouver X4 Pro представляет собой усовершенствованную версию классического моющего пылесоса. Новая модель может легко справляться со стойкими загрязнениями на полу, в том числе очищать труднодоступные участки под мебелью. Trouver X4 Pro создан для ухода не только за основной площадью, но и за сложными участками, куда многие моющие пылесосы просто не могут добраться. За счет угла раскладывания насадки и основной части до 180 °C пылесосом можно легко убрать пол под кроватью или другой мебелью на ножках. При этом исключен риск пролива воды из емкостей и ее попадания в электромотор.
Trouver M10 Pro — современное решение для влажной и сухой уборки. Пылесос получил инновационную технологию складывания ручки 90° Flex-Master™. Она позволяет практически не нагибаться, чтобы убрать пространство под мебелью на ножках. Попрощайтесь с грязью под кроватями или шкафами, которая может оставаться после уборки другими пылесосами.