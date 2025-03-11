Моющий пылесос Trouver M10 Pro и X4 Pro представлен в России

Trouver представил новые модели моющих пылесосов Trouver X4 Pro и Trouver M10 Pro. Они получили всё необходимое для эффективной влажной уборки твердых покрытий: мощные бесщеточные двигатели, эргономичную конструкцию и удобную станцию для качественной очистки и просушки рабочих элементов. Кроме того, за счет особых конструктивных решений теперь заметно легче добраться до самых укромных уголков, которые часто остаются неубранными.

Trouver X4 Pro представляет собой усовершенствованную версию классического моющего пылесоса. Новая модель может легко справляться со стойкими загрязнениями на полу, в том числе очищать труднодоступные участки под мебелью. Trouver X4 Pro создан для ухода не только за основной площадью, но и за сложными участками, куда многие моющие пылесосы просто не могут добраться. За счет угла раскладывания насадки и основной части до 180 °C пылесосом можно легко убрать пол под кроватью или другой мебелью на ножках. При этом исключен риск пролива воды из емкостей и ее попадания в электромотор.

Trouver M10 Pro — современное решение для влажной и сухой уборки. Пылесос получил инновационную технологию складывания ручки 90° Flex-Master™. Она позволяет практически не нагибаться, чтобы убрать пространство под мебелью на ножках. Попрощайтесь с грязью под кроватями или шкафами, которая может оставаться после уборки другими пылесосами.
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