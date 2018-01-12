Moviphone с проектором внутри

Официально представлен мобильный телефон Moviphone, который интересен в первую очередь встроенным проектором. Данный проектор расположен на верхнем торце смартфона, он выдает изображение с яркостью всего 50 люмен, разрешение составляет 1280 на 720 точек, диагональ от 12 дюймов до 200 дюймов, хотя на 200 дюймах картинка будет просто ужасного качества при таком разрешении. Стоимость гаджета составляет 600 долларов и за эту сумму вы вполне можете купить iPhone 8 или любой другой флагман на рынке, правда там не будет убогого проектора внутри. Стоит ли переплачивать за проектор в смартфоне, когда его никто не будет использовать из-за низкой яркости, вопрос весьма интересный. Ведь, для 50 люмен вам нужно полностью темное помещение иметь, без единого источника света, и только тогда все будет красиво выглядеть.