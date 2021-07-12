NANOXIA представила корпус Dual System для двух систем

NANOXIA объявила о выпуске корпуса Dual System. Корпус поступит в продажу в Европе по цене около 399 евро.

Корпус NANOXIA Dual System поддерживает установку двух систем с материнскими плата размера E-ATX, кроме того, модель может разместить два блока питания. В комплектацию входит два контроллера ARGB, 8 предустановленных вентиляторов 120 мм с подсветкой (по 4 с каждой стороны). NANOXIA Dual System поддерживает радиаторы размером до 480 мм на верхнюю панель. Боковая панель выполнена из закаленного стекла.

Под каждую систему корпус предлагает свою панель ввода-вывода с разъемом USB 3.1 Type-C и двумя портами USB 3.0 Type-A, а также кнопки питания и сброса.

Внутри есть пространство для 18 жестких дисков.