NAVITEL выпускает компактный видеорегистратор NAVITEL R200

NAVITEL® объявляет о начале продаж нового видеорегистратора NAVITEL R200 в России. Компактная камера воплощает высокое качество по привлекательной цене.Новинка NAVITEL R200 создана для самых требовательных пользователей: недорогой и компактный регистратор предлагает безукоризненное качество съемки. Видеорегистратор записывает видео в качестве Full HD и обеспечивает широкий 140° угол обзора. NAVITEL R200 оснащен ярким 2-дюймовым дисплеем, который позволяет просматривать видео прямо с устройства. Чувствительный микрофон, встроенный в устройство, дает возможность записывать звук высокого качества.

Компактный девайс станет незаменимым помощником в каждой поездке и на любой парковке. Встроенный G-сенсор фиксирует опасные ситуации на дороге, например, торможение, ускорение, повороты автомобиля, надежно сохраняет важные видеофрагменты и защищает файл от перезаписи при цикличной съемке. Более того, если видеорегистратор подключен к источнику питания, он начинает запись автоматически при включении зажигания. Режим парковки позволяет автоматически заснять экстренную ситуацию, которая может случиться с припаркованным автомобилем, даже если водителя нет на месте, а устройство выключено.

Комплектация

Полная комплектация NAVITEL R200:

Видеорегистратор NAVITEL R200

Крепление на лобовое стекло

Автомобильное зарядное устройство

Руководство пользователя

Гарантийный талон

Подарочный ваучер

В NAVITEL R200 также предусмотрен слот на microSD-карты объемом до 64 ГБ. Для сжатия видеозаписей используется один из наиболее эффективных стандартов компрессии H.264, позволяющий сохранить высокое качество видеопотока при малом размере файла. Качественное крепление позволит надежно зафиксировать видеорегистратор с помощью присоски на лобовое стекло под любым удобным углом.Видеорегистратор NAVITEL R200 поставляется с комплектом аксессуаров, необходимых для его использования в автомобиле.Розничная цена на NAVITEL R200 – 2 490 рублей.