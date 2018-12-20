NEC C651Q заменит телевизор

В последнее время многие производители стали активно работать в направлении 4К мониторов, чтобы обеспечить своих пользователей максимальным набором возможностей. Например, вот модель NEC C651Q отправилась в продажу — это монитор на 65 дюймов с разрешением 4К и уровнем контраста в 4000:1. То есть, даже в самых темных локациях и сценах вы получите максимально приятную картинку, что весьма приятно. Стоимость данного монитора составляет чуть боль двух тысяч долларов, что вполне адекватно при учете столь громадной матрицы, тонких рамок и качества изображения. Если вы большой фанат игр, на консолях, например, то это идеальный вариант получить крутое изображение за адекватные деньги. Телевизор с аналогичной диагональю обойдется вам в заметно большую сумму денег.