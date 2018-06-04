NEC MultiSync E271N для бизнеса

2018-06-04, Автор - Влад Волошин; Продукт - NEC MultiSync E271N; [27]
Вы будете удивлены, но далеко не все устройства на рынке создаются с прицелом на игровой сегмент. Многие крупные компании зарабатывают основной свой доход на продаже устройств для бизнес-сегмента. Например, новый монитор NEC MultiSync E271N. Его создавали для офисной работы и прочих задач этого плана. Когда открывается новая компания или филиал в банке, например, нужно закупить пару сотен таких вот мониторов. Естественно компания заработает на мониторах для этого сегмента куда больше денег, чем на игровых вариантах, которые то покупают, то не покупают. Ничего особенного в дизайне или характеристиках продукта не замечено, это довольно простой вариант для работы с текстами, интернетом и базами данных. Скромный дизайн, адекватные характеристики и привлекательная стоимость делают новинку очень интересной.


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