NEC MultiSync E271N для бизнеса

Вы будете удивлены, но далеко не все устройства на рынке создаются с прицелом на игровой сегмент. Многие крупные компании зарабатывают основной свой доход на продаже устройств для бизнес-сегмента. Например, новый монитор NEC MultiSync E271N. Его создавали для офисной работы и прочих задач этого плана. Когда открывается новая компания или филиал в банке, например, нужно закупить пару сотен таких вот мониторов. Естественно компания заработает на мониторах для этого сегмента куда больше денег, чем на игровых вариантах, которые то покупают, то не покупают. Ничего особенного в дизайне или характеристиках продукта не замечено, это довольно простой вариант для работы с текстами, интернетом и базами данных. Скромный дизайн, адекватные характеристики и привлекательная стоимость делают новинку очень интересной.