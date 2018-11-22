NEC MultiSync EA271U стоит 700 долларов

В последнее время активно наблюдается ситуация повышения популярности мониторов с разрешением 4К. Для многих пользователей, которые решили обновить свой монитор или просто впервые его покупают, приобретение FullHD варианта не кажется очень уж привлекательным. Точнее, в нем просто нет смысла — зачем в 2018 году покупать монитор на 1920х1080 точек, когда есть доступные 4К варианты. Вот к примеру в продажу поступил новый NEC MultiSync EA271U, который стоит 700 долларов и обладает целым перечнем достойных характеристик. У него отличное качество картинки, шикарная цветопередача, широкий набор функций для работы с периферией и так далее. Конечно, вы можете найти на рынке и более доступные модели на этом же разрежении, но у них будет немного ниже яркость и контрастность, плюс цвета не такие яркие.