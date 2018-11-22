NEC анонсировала монитор MultiSync EA271U для профессиональных пользователей

Дебютировал монитор NEC MultiSync EA271U с 27-дюймовым экраном для профессиональных пользователей. Новинка оснащена разрешением 3840 на 2160 пикселей. Панель имеет формат 4К. Контрастность составляет 1000:1, а время отклика — 5 мс. В мониторе также имеются технологии Low Blue Light и Flicker-Free, повышающие комфорт при длительной работе и снижающие нагрузку на зрительный аппарат. Предусмотрены интерфейсы DisplayPort и HDMI, а также симметричный порт USB Type-C. Старт продаж NEC MultiSync EA271U ожидается в ближайшее время. Оценивается новинка в 700 долларов.