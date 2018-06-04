NEC анонсировали выпуск мониторов MultiSync E271N и EA271F

NEC объявила о выпуске двух 27-дюймовых мониторов, MultiSync E271N и MultiSync EA271F, оба монитора оснащены панелью IPS. EA271F поставляется с цветовым калибровочным решением pectraViewII.

E271N имеет сертификаты Low Blue Light и Flicker Free, подключение происходит через Ambix3 (DisplayPort, HDMI, VGA) и динамики. Полностью функциональный подставка (наклон, поворот, поворот в двух направлениях, регулировка по высоте), динамики бизнес-класса и тонкие рамки монитора вписываются практически в любую среду, а IPS панель предлагает отличный просмотр картинки под любым углом.E271N будет доступен в начале июня по минимальной цене в 319 долларов. Комплект EA271F и SpectraView EA271F-BK-SV будет доступен в начале июня по минимальной цене в $ 419 и $ 569 соответственно.