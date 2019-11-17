NEC представила профессиональный монитор MultiSync PA311D

Компания NEC выпустила дорогой монитор MultiSync PA311D с контрастностью 1400:1 и временем отклика 8 мс. Новинка оборудована 31,1-дюймовым экраном с разрешением 4096 на 2160 пикселей — формат 4К. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Подставка позволяет регулировать высоту, углы наклона и поворота дисплея. Предусмотрены два разъема DisplayPort 1.2, два коннектора HDMI, концентратор USB 3.1 и стандартное аудиогнездо. Старт продаж новинки ожидается в текущем месяце по цене 3000 долларов.