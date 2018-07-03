NEC приступает к выпуску монитора MultiSync PA271Q

NEC анонсировала выпуск монитора MultiSync PA271Q, это профессиональный 27-дюймовый монитор с цветовой гаммой, идеально подходящий для критически важных приложений, таких как фотография, графический дизайн, печать, видео и многое другое. Он охватывает 98,5% цветового пространства AdobeRGB и 81,1% охвата Rec 2020. "MultiSync PA271Q заменяет PA272W, один из наших самых популярных профессиональных настольных дисплеев с широкой цветовой гаммой", - сказал Арт Маршалл, Старший менеджер по продукции для настольных дисплеев в Nec Display Solutions. “Он обеспечивает гораздо лучшие уровни черного и контрастность, а также добавлены новые передовые функции для обеспечения улучшенного цветового покрытия для удовлетворения критических потребностей в области печати, цифровой фотографии, редактирования фотографий и видеопроизводства.”