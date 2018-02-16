NOA N7 снимает в 80 МП

Появился смартфон NOA N7, который будет делать снимки в разрешении 80 мегапикселей. Стоит понимать, что поставить такой вот сенсор в смартфон пока что компании не могут, даже зеркальных фотоаппаратов на рынке не так много с подобным уровнем разрешения. Но, инженеры компании NOA смогли использовать интересное решение - они программно позволили камере на 16 мегапикселей снимать поочередно несколько участков перед собой, после чего соединять их в одно полотно разрешением 80 мегапикселей. Есть ощущение, что для этого нужен будет штатив как минимум, ведь с рук вы не сможете удержать смартфон не подвижно. С другой стороны, это уже какая-то фишка, которая может понравиться пользователям. Ведь, остальные характеристики устройства тоже неплохо смотрятся и вы можете получить этот гаджет за 250 долларов.