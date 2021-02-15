NVDIA представила плагин DLSS для Unreal Engine

Как уже известно, Unreal Engine поддерживает функции трассировки лучей, но для этого требуется высокая производительность. DLSS призван решить эту проблему, так как функция позволяет ИИ масштабировать изображение с более низкого разрешения для более высокой частоты кадров с небольшим визуальным ухудшением. NVIDIA выпустила плагин на торговой площадке Unreal Engine, чтобы любой разработчик, работающий с Unreal Engine 4 или новее, может им воспользоваться.

Unreal DLSS обеспечит высокое качество изображения без потери производительности. DLSS позволяет выбрать несколько режимов качества изображения. NVDIA Unreal DLSS обеспечивает четкие детали изображения и повышенную стабильность кадра в секунду.
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