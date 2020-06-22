NVIDIA Ampere мощнее предыдущих видеокарт

На протяжении довольно длительного времени пользователи со всего интернета обсуждают то, какими будут новые видеокарты из семейства NVIDIA Ampere, но пока что, естественно, никто не может сказать на сто процентов, какой будет производительность той или иной модели. Но вот в сети появились данные из бенчмарков о том, что видеокарта NVIDIA Ampere на 30% мощнее самой топовой флагманской подели RTX 2080 Ti. Также стоит отметить, что производитель планирует улучшить систему охлаждения в данной видеокарте, чтобы пользователи могли наслаждаться мощностью и разгоном за вполне разумные деньги. Пока что мы только ждем официального анонса данной видеокарты, но если вы довольно давно ждали новинку, то обязательно дождитесь анонса.