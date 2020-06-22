NVIDIA Ampere мощнее предыдущих видеокарт

На протяжении довольно длительного времени пользователи со всего интернета обсуждают то, какими будут новые видеокарты из семейства NVIDIA Ampere, но пока что, естественно, никто не может сказать на сто процентов, какой будет производительность той или иной модели. Но вот в сети появились данные из бенчмарков о том, что видеокарта NVIDIA Ampere на 30% мощнее самой топовой флагманской подели RTX 2080 Ti. Также стоит отметить, что производитель планирует улучшить систему охлаждения в данной видеокарте, чтобы пользователи могли наслаждаться мощностью и разгоном за вполне разумные деньги. Пока что мы только ждем официального анонса данной видеокарты, но если вы довольно давно ждали новинку, то обязательно дождитесь анонса.

Комментарии и отзывы NVIDIA Ampere
Обзоры:
Лучшая видеокарта Radeon RX 580. Sapphire Pulse Radeon RX 580 (11265-05-20G)Лучшая видеокарта Radeon RX 580. Sapphire Pulse Radeon RX 580 (11265-05-20G)
Лучшая видеокарта RTX 2080 Ti. MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIOЛучшая видеокарта RTX 2080 Ti. MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO
Предварительный обзор Yeston Radeon RX 5600 XT. В розовом цветеПредварительный обзор Yeston Radeon RX 5600 XT. В розовом цвете
Новости:
Intel Xe DG1 слабее конкурентов

Некоторое время назад, когда видеокарту Intel Xe DG1 только официально анонсировали, многие профессионалы...
Обзор ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix (ROG-STRIX-RX5600XT-O6G-GAMING). Тесты видеокарты

В рамках «Лаборатории» на прошлой неделе мы начали изучение 10 поколения процессоров Intel. И одним из пе...
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 получит 10 ГБ памяти

Вчера в сети появилась первая фотография топовой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080, а уже сегодня стали ...
Лучшие наушники для спорта. Xiaomi Redmi AirDots (Mi True Wireless Earbuds Basic)Лучшие наушники для спорта. Xiaomi Redmi AirDots (Mi True Wireless Earbuds Basic)
Обзор Zhiyun Crane 2. Стедикам для цифровых и зеркальных камерОбзор Zhiyun Crane 2. Стедикам для цифровых и зеркальных камер
Обзор National NH-VC1852. Циклонный пылесосОбзор National NH-VC1852. Циклонный пылесос
Лучшие отпариватели до 5000. Philips GC360/30 Steam&GoЛучшие отпариватели до 5000. Philips GC360/30 Steam&Go
Обзор KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GB (LMHE1G128GG2). Лучшая карта памяти для видеорегистраторовОбзор KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GB (LMHE1G128GG2). Лучшая карта памяти для видеорегистраторов
Игровой ПК MSI MEG Infinite X 10th получ...
Игровой ПК MSI MEG Infinite X 10th получКомпания MSI пополнила ассортимент настольных компьютеров моделью MEG Infinite X 10th, которая ориентиров...
Студия игр Vicarious Visions планирует п...
Студия игр Vicarious Visions планирует пАмериканская студия Vicarious Visions объявил о том, что начал работать над переизданием игры Diablo 2. О...
EKWB выпустила угловой кронштейн EK-Loop...
EKWB выпустила угловой кронштейн EK-LoopКомпания EKWB выпустила набор L-образных кронштейнов для компонентов серии FLT. Угловой кронштейн EK-Loop...
Обновленный ноутбук Acer Aspire 7 оценен...
Обновленный ноутбук Acer Aspire 7 оцененКомпания Acer дала старт российским продажам обновленного ноутбука Aspire 7, рекомендованная цена которог...
Объектив Panasonic S 20-60mm F/3.5-5.6 п...
Объектив Panasonic S 20-60mm F/3.5-5.6 пВ сети появились фотографии нового полнокадрового зум-объектива Panasonic S 20-60mm F/3.5-5.6 для байонет...
Представлен смартфон Honor 30S с 64 Мп к...
Представлен смартфон Honor 30S с 64 Мп кБренд Honor, как и ожидалось, представил смартфон Honor 30S, который получил фирменный чипсет Kirin 820 с...
Google выпустила Android 11 Developer Pr...
Google выпустила Android 11 Developer PrКомпания Google объявила о выпуске Android 11 Developer Preview 4. Версия доступна для разработчиков и до...
Компания Maingear представила готовую си...
Компания Maingear представила готовую сиКомпания Maingear объявила о том, что перезапускает корпуса серии Rush с встроенным жидкостным охлаждение...
Бюджетный смартфон Huawei Y8s представле...
Бюджетный смартфон Huawei Y8s представлеКомпания Huawei представила в Иордании бюджетный смартфон Huawei Y8s, дата начала продаж и цена которого ...
MSI опубликовала информацию о материнско...
MSI опубликовала информацию о материнскоМатеринская плата MSI MAG Z490 Tomahawk предлагает пользователям приятную стоимость и основные преимущест...
Мод NaturalVision делает графику в GTA V...
Мод NaturalVision делает графику в GTA VВыпущен новый мод для игры Grand Theft Auto V, называется он NaturalVision. NaturalVision Evolved (NVE) -...
Call of Duty: Warzone достиг 60 миллионо...
Call of Duty: Warzone достиг 60 миллионоВыпущенная в начале марта компьютерная игра Call of Duty: Warzone смогла собрать 60 миллионов зарегистрир...
Обзор Acer Nitro XV273KPbmiipphzx. Игровой монитор с IPS 144 ГцОбзор Acer Nitro XV273KPbmiipphzx. Игровой монитор с IPS 144 Гц
Обзор Defender Cinema 64. Тест акустики 5.1 с Bluetooth 5.0Обзор Defender Cinema 64. Тест акустики 5.1 с Bluetooth 5.0
Обзор Trust GXT 488 Forze. Игровые наушники для Sony Playstation 4 ProОбзор Trust GXT 488 Forze. Игровые наушники для Sony Playstation 4 Pro
Обзор realme 6 8/128GB. Бюджетный смартфон с функционалом флагманаОбзор realme 6 8/128GB. Бюджетный смартфон с функционалом флагмана
Лучший геймпад для смартфона. Razer Raiju MobileЛучший геймпад для смартфона. Razer Raiju Mobile
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor