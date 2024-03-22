NVIDIA Blackwell B200 потребляет 1200 Вт энергии

Графические процессоры NVIDIA Blackwell B200 используют совершенно новую архитектуру, но всё равно потребляют очень много энергии — в два раза больше, чем графические процессоры прошлого поколения. Когда глава NVIDIA, Дженсен Хуанг, объявил о Blackwell во время презентации GTC 2024, он умышленно не рассказал о многих технических и архитектурных подробностях. Но в течение следующих нескольких дней конференции GTC компания NVIDIA поделилась большим количеством деталей, которые раскрывают в том числе потребление энергии данного графического ускорителя и основные фишки нового решения.

Например, новая система делает упор на форматы вычислений FP4 и FP6. Именно эти форматы и передовые оптимизации программного обеспечения делают Blackwell самым быстрым чипом для искусственного интеллекта на планете, но это отразилось на его стандартных вычислениях FP64, которые увеличились всего на 32% по сравнению с поколением Hopper. Причина проста — Blackwell является чипом для искусственного интеллекта, и это его основная целевая задача. FP64 не настолько важен с точки зрения искусственного интеллекта, так что производитель в этом направлении просто не работал. При этом производитель отметил, что при полной нагрузке данный чип будет потреблять примерно 1200 Вт энергии. Это достаточно много на самом деле, но взамен чип даёт предостаточно производительности, чтобы расходы на потребление энергии не выглядели такими уж высокими даже в корпоративном секторе.
AMD готовит к релизу новые мобильные видеокарты Radeon RX 70…
Линейка мобильных видеокарт Radeon RX 7000M и RX 7000S от компании AMD на базе передовой графической архи…
Palit представила видеокарты GeForce RTX 3050 на 6 ГБ…
Сегодня компания Palit, ведущий производитель видеокарт в мире, официально представил новую линейку видео…
ASUS готовит к релизу видеокарту GeForce RTX 4080 SUPER Noct…
Уже завтра состоится запуск видеокарт серии NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER, и ASUS представит свой уникаль…
NVIDIA завоевала 90% рынка видеокарт для ИИ…
Компания NVIDIA без всякого сомнения занимает ведущие позиции в сегменте аппаратного обеспечения для техн…
Intel Gaudi 2 оказалась мощнее NVIDIA H100 в генерации изобр…
Разработчики сервиса Stability AI опубликовали достаточно интересное исследование, в котором проводится с…
NVIDIA прекратила производство видеокарт GTX 16…
Сегодня появилась информация о том, что компания NVIDIA официально завершила производство своих графическ…
Цены на NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER оказались выше ожидаемых…
Нехватка графических процессоров и высокий спрос на видеокарты привели к повышению цен на серию NVIDIA Ge…
Chat with RTX выпустили на Windows…
Вчера компания NVIDIA официально представила чат-бота Chat with RTX для Windows, который работает на базе…
Обзор и тесты видеокарты Palit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OCОбзор и тесты видеокарты Palit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OC
Обзор и тесты видеокарты Radeon RX 7800 XT GAMING OCОбзор и тесты видеокарты Radeon RX 7800 XT GAMING OC
Тесты видеокарты, сравнение с RTX 4070 Ti. Обзор GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OCТесты видеокарты, сравнение с RTX 4070 Ti. Обзор GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC
Обзор и тесты Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming. Видеокарта для 1080p и 1440p с лучами и DLSS 3Обзор и тесты Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming. Видеокарта для 1080p и 1440p с лучами и DLSS 3
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor