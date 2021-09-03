NVIDIA Broadcast научили распознавать крики и работать с OBS

Важным дополнением к обновлению с индексом 1.3 NVIDIA Broadcast является улучшенное шумоподавление для высоких или громких голосов. NVIDIA отмечает, что ранее у Broadcast были проблемы с тем, что стримеры (особенно с естественно высокими голосами) случайно отфильтровывались в более громкие моменты. Допустим, вы только что победили рейдового босса в Destiny 2 и хотите кричать о своем триумфе, или вы только что испугались нового призрака в хорроре и закричали, как будто кто-то уронил вам лед на спину — ранее система шумоподавления вполне могла подавить эти звуки, из-за чего играть некоторым громким стримерам было проблематично. Апдейт с индексом 1.3 добавляет специальные обучающие звуковые профили, чтобы лучше разучивать ваши голосовые шаблоны, при этом отфильтровывая нежелательные шумы.

Кроме того, NVIDIA Broadcast 1.3 добавляет поддержку большего количества профессиональных камер, виртуальных камер и карт захвата: Canon EOS Webcam Utility, Nikon Webcam Utility, Sony Webcam Utility и (возможно, самое главное) виртуальную камеру OBS. Впрочем, имейте в виду, что вещание будет работать только на картах RTX, а обновление запускается сегодня, в пятницу. Для пользователей, которые активно стримят и хотят получать удовольствие от происходящего, это на самом деле очень крутой софт, который делает звук гораздо лучше без использования аппаратных компонентов. Другое дело, что далеко не у всех есть видеокарта нового поколения и оценить софт проблематично.
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