NVIDIA CMP 100HX — это графический процессор Volta GV100, созданный для сегмента крипто-майнинга

NVIDIA представила графический процессор NVIDIA CMP 100HX для крипто-майнинга. Предполагается, что новая видеокарта компании предлагает такую ​​же компоновку печатной платы, что и Titan V. Titan V — единственная модель для потребителей, которую компания выпустила с графическим процессором Volta GV100, обеспечивающим вывод на дисплей. У CMP 100HX нет выходов для дисплея, но есть два 8-контактных разъема питания.

Новая карта NVIDIA предлагает пассивный дизайн, предполагая, что она не должна использоваться в настройке ПК, а предпочтительно в настройке сервера или, в данном случае, в группе видеокарт для майнинга. Карта NVIDIA CMP 100HX дополнительно предлагает разъем NV-Link, который кажется неуместным из-за того, что он не используется должным образом в валюте цифрового майнинга.

Заявлено, что CMP 100HX предлагает скорость, близкую к 81 МГц / с, и потребляет всего 250 Вт, используя то же энергопотребление, что и Titan V. Неизвестное уравнение карты заключается в том, будет ли она использовать те же конфигурации памяти, что и Titan, который предлагает 12 ГБ памяти HBM2. В настоящее время неизвестно, когда NVIDIA начнет продавать CMP 100HX.