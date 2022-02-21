NVIDIA CMP 100HX — это графический процессор Volta GV100, созданный для сегмента крипто-майнинга

Новая карта NVIDIA предлагает пассивный дизайн, предполагая, что она не должна использоваться в настройке ПК, а предпочтительно в настройке сервера или, в данном случае, в группе видеокарт для майнинга. Карта NVIDIA CMP 100HX дополнительно предлагает разъем NV-Link, который кажется неуместным из-за того, что он не используется должным образом в валюте цифрового майнинга.
Заявлено, что CMP 100HX предлагает скорость, близкую к 81 МГц / с, и потребляет всего 250 Вт, используя то же энергопотребление, что и Titan V. Неизвестное уравнение карты заключается в том, будет ли она использовать те же конфигурации памяти, что и Titan, который предлагает 12 ГБ памяти HBM2. В настоящее время неизвестно, когда NVIDIA начнет продавать CMP 100HX.