NVIDIA GeForce GTX 1630 уже готовятся к запуску

Графические карты NVIDIA GeForce GTX 1630 от Gigabyte были замечены в ЕЭК (Евразийской экономической комиссии). NVIDIA GeForce GTX 1630 станет решением начального уровня и может идеально подойти сборщикам ПК, работающим над бюджетными сборками Mini-ITX. Три варианта карты от Gigabyte были перечислены в EEC:GV-N1630OC-4GBGV-N1630OC-4GLGV-N1630D6-4GLПервый вариант, скорее всего, будет одновентиляторным, с двухслотовым кулером и печатной платой Mini-ITX, в то время как последние два варианта представляют собой низкопрофильные варианты с двухслотовым кулером и двухвентиляторным кулером, но в половину размера. Топовая модель будет поставляться с заводским разгоном, в то время как низкопрофильная модель получит как стандартный, так и заводской разгон.

Вполне вероятно, что заводской разгон будет осуществляться с пакетом TDP 75 Вт. Ожидается, что NVIDIA GeForce GTX 1630 будет использовать урезанный графический процессор TU117 с 512 ядрами CUDA, что меньше, чем у модели GeForce GTX 1650, которая предлагает 896 ядер. Карта также будет иметь 4 ГБ и 64-битную шину памяти, что является огромным сокращением по сравнению со 128-битной шиной, которая есть в распоряжении графического процессора TU117. Пропускную способность памяти NVIDIA GeForce GTX 1630 подкача.т до 96 ГБ/с. Пропускная способность меньше, чем у видеокарты GeForce GTX 1050 Ti, графической карты серии Pascal шестилетней давности, но сохраняет базовую тактовую частоту памяти GDDR6 4 ГБ со скоростью 12 Гбит/с. По сравнению с графическим процессором GTX 1650 память работает более чем на 72% быстрее.