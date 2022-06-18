NVIDIA GeForce GTX 1630 уже готовятся к запуску

Вполне вероятно, что заводской разгон будет осуществляться с пакетом TDP 75 Вт. Ожидается, что NVIDIA GeForce GTX 1630 будет использовать урезанный графический процессор TU117 с 512 ядрами CUDA, что меньше, чем у модели GeForce GTX 1650, которая предлагает 896 ядер. Карта также будет иметь 4 ГБ и 64-битную шину памяти, что является огромным сокращением по сравнению со 128-битной шиной, которая есть в распоряжении графического процессора TU117. Пропускную способность памяти NVIDIA GeForce GTX 1630 подкача.т до 96 ГБ/с. Пропускная способность меньше, чем у видеокарты GeForce GTX 1050 Ti, графической карты серии Pascal шестилетней давности, но сохраняет базовую тактовую частоту памяти GDDR6 4 ГБ со скоростью 12 Гбит/с. По сравнению с графическим процессором GTX 1650 память работает более чем на 72% быстрее.