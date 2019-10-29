NVIDIA GeForce GTX 1660 Super предстала на множестве рендеров

Сегодня компания NVIDIA представит видеокарту GeForce GTX 1660 Super, которая получит 12-нанометровый графический процессор Turing TU116-300. Последний, напомним, лежит в основе GeForce GTX 1660. Новинка получит те же частоты, что и предшественница (1530 МГц и 1785 МГц) и 6 ГБ видеопамяти, но не GDDR5, а более быстрой GDDR6. Рекомендованная цена видеокарты должна составить 229 долларов. Ну а пока ожидаемый графический ускоритель еще не был представлен, можно взглянуть на варианты от самых разных производителей.