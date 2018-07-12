NVIDIA GeForce GTX 2080 Ti показали на фото

В сети довольно неожиданно засветилась видеокарта NVIDIA GeForce GTX 2080 Ti, которую вроде как никто не ждал к релизу. Вероятно, это либо какой-то сбой в программе, либо кто-то просто решил пошутить и запустил слух о данной модели. Нужно понимать, что производитель точно планирует к запуску GTX 1180, перескакивать сразу через несколько наименований видеокарт никто не станет. Помимо этого, характеристики продукта в интернете выглядят слишком странно. Такое впечатление, что кто-то просто собрал все слухи из сети и слепил таблицу с характеристиками. Будем надеяться, что вскоре производитель официально анонсирует новую карту, чтобы можно было не гадать, а спокойно изучать новые возможности продукта. Пока что об этом даже говорить не хочется, слишком уж много странных слухов и информации.