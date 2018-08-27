NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti будет в октябре

Появилась информация, что NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti можно будет купить не раньше октября. Собственно, мы не очень спешили покупать карту за 96 тысяч рублей, но ее и не получится купить в ближайшее время. Отгрузка партии NVIDIA GeForce RTX 2080 начнется 10 сентября, но это будет лишь небольшая партия графических ускорителей. 20 сентября начнутся отгрузки полной партии и доберется продукт до магазинов лишь спустя две недели, может даже позже. Только после этого производитель начнет отгружать видеокарты топового уровня, которые уже к концу октября попадут в магазины, а может и в ноябре. Это значит, что если вы ждали падения цен на карты прошлого поколения, то можете смело успокоиться — до продаж новинок ситуация на рынке не изменится вообще, это гарантированно. Будем ждать ноября и тестов новых ускорителей.