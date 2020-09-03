NVIDIA GeForce RTX 30 GPUS будет в дефиците до 2021 года

Одна из основных причин, по которой NVIDIA решила использовать 8-нм техпроцесс Samsung, заключалась в том, что компания позволила им преодолеть ограничения емкости, связанные с покупкой у TSMC. Однако, к сожалению для геймеров запасов будет мало до конца года, и если вы хотите до этого времени увлечься графическим процессором Ampere, вам лучше сделать предварительный заказ.

Компания NVIDIA не уверена в максимальной производительности процесса Samsung и, учитывая явное преимущество в производительности, которое они имеют практически над всем, компания добровольно хочет сократить количество производимых пластин, пока выход не будет максимальным. Это очень разумное бизнес-решение, но в конечном итоге оно может привести к повышению цен на серию RTX 30 намного выше рекомендованной розничной цены, поскольку люди предварительно заказывают ограниченное предложение, а затем перепродают по гораздо более высоким ценам, чтобы получить некоторую прибыль.

Серия NVIDIA RTX 3000 - это невероятно триумфальный момент для компании. Каждая объявленная карта, включая RTX 3070, мощнее флагмана предыдущего поколения: RTX 2080 Ti.

RTX 3070 превосходит 2080 Ti, RTX 3080 удваивает производительность по той же цене, а RTX 3090 - бесспорный король производительности.