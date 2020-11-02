NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti отложена на 2021 год

Некоторое время назад инсайдеры сообщали нам о том, что компания NVIDIA якобы планирует вскоре выпустить в продажу свою новую видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, которая должна стать несомненным лидером на рынке относительно доступных видеокарт. Правда, теперь оказалось, что производитель сразу по нескольким причинам релиз видеокарты отложил. Во-первых, недостаточное количество старших видеокарт на рынке вызвало дефицит, с которым производителю нужно бороться. Во-вторых, конкурент представил новые видеокарты, среди которых нет ни одного конкурента для доступного сегмента. И, в-третьих, между релизами видеокарт явно должно проходить чуть больше времени. так что ждать новинку пока что не стоит, возможно она выйдет в 2021 году.