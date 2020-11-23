NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti получит 4864 ядра CUDA

Сетевые источники раскрыли подробности о видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, выход которой ожидается 2 декабря. Итак, новинка будет оснащаться 4864 ядрами CUDA, 8 ГБ памяти GDDR6 частотой 14 ГГц, шиной памяти разрядностью 256 бит, базовой частотой 1410 МГц, максимальной частотой 1665 МГц, размерами 251:112:42 мм (два слота в компьютерном корпусе), уровнем TDP в 200 Вт, тремя интерфейсами DisplayPort и одним HDMI. Ранее GeForce RTX 3060 Ti засветилась в тесте, где она оказалась производительнее GeForce RTX 2080 Super. Ориентировочная цена адаптера составляет 400 долларов. Другое дело, можно ли будет вообще купить новинку вскоре после старта продаж.