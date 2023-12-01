NVIDIA GeForce RTX 3060 в ближайшем будущем должна подешеветь

Некоторое время назад появилась информация о том, что производитель хочет заморозить выпуск видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060, чтобы дать пространство новому поколению видеокарт компании. Однако теперь ситуация в корне изменилась и инсайдеры уверены, что видеокарта в ближайшее время станет сильно доступнее, чтобы конкурировать с предложениями AMD в бюджетном сегменте. Нужно отметить, что видеокарты линейки NVIDIA GeForce RTX 3060 очень популярны среди геймеров с ограниченным бюджетом, но компания и её партнёры планировали постепенно выводить популярную модель из производства в пользу серии видеокарт RTX 4060. Однако эти планы пока что очень трудно реализовать из-за усиливающейся конкуренции со стороны видеокарт компании AMD.

Это заставило NVIDIA отложить срок окончания жизненного цикла видеокарт RTX 3060, а также снизить цены и подготовить множество приятных бонусов. Это вполне логичное решение со стороны производителя, потому что хотя бюджетный сегмент видеокарт и приносит относительно небольшую прибыль, именно это точка входа в сегмент игровых развлечений. Так что компания может и не зарабатывает на этом слишком уж много денег, но и отказаться от этого направления не может, потому что нишу захватит AMD и будет выпускать свои видеокарты, постепенно переманивая и тех геймеров, которые предпочитают более дорогие решения. Это очень интересный момент, на который, конечно, стоит обратить своё внимание, если вы решили заняться сборкой ПК.
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