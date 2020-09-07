NVIDIA GeForce RTX 3080 быстрее RTX 2080 Ti

С анонсом NVIDIA GeForce RTX 3070, 3080 и 3090 компании было обещано потрясающая производительность, но в играх явно не хватало фактических результатов тестов. Теперь NVIDIA выпустила живое видео сравнения игрового процесса GeForce RTX 3080 и RTX 2080 Ti с Doom Eternal с разрешением 4K и максимальными настройками.

Карты NVIDIA Turing широко критиковались за их цены, похоже, что Ampere может перевернуть ценностное уравнение благодаря своей потрясающей производительности и разумным ценам.