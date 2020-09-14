NVIDIA GeForce RTX 3080 может разогнаться до скорости более 20 Гбит

В первой NVIDIA GeForce RTX 3080 видеокарты результаты разгона были размещены. Тесты и результаты производительности показывают, насколько хорошо память GDDR6X, представленная на RTX 3080 работает при разгоне.

Результаты основаны на GeForce RTX 3080 Founders Edition. NVIDIA и ее AIB определенно будут выпускать пользовательские модели 17 сентября, но похоже, что стандартные карты Founders Edition будут предлагать немного лучший потенциал разгона, чем первая волна пользовательских моделей.

Первая волна кастомных карт GeForce RTX 3080 будет включать в себя несколько высококачественных дизайнов таких как: KINGPIN от EVGA, Lightning от MSI, ROG STRIX / Poseidon от ASUS, AMP! Extreme (Trinity) от ZOTAC, AORUS Extreme от Gigabyte, KUDAN от Colourful и другие дизайны от каждого соответствующего партнера AIB. Эти карты не только предлагают лучшее охлаждение и конструкцию радиаторов, но также поставляются с чудовищными печатными платами с избыточной мощностью, которые позволят установить более высокие пределы мощности для дополнительного потенциала разгона.

Результаты разгона NVIDIA GeForce RTX 3080

Память была увеличена до 20,7 Гбит/с по сравнению со стандартной скоростью вывода 19 Гбит/с, что соответствует разгону 850 МГц, в то время как графический процессор был разогнан на 70 МГц. Итоговые частоты для карты составили 1510 МГц (базовая), 1780 МГц (ускоренная) и 1294 МГц (память).
Комментарии и отзывы NVIDIA GeForce RTX 3080
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