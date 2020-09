NVIDIA GeForce RTX 3080 обеспечивает до 100 кадров при разрешении 4K

NVIDIA GeForce RTX 3080 полностью превосходит GeForce RTX 2080 Ti в Doom Eternal, обеспечивая более 150 кадров в секунду при разрешении 4K при максимальных настройках качества и изображения.

NVIDIA GeForce RTX 3080 заставит всех нас забыть о RTX 2080 Ti - более 100 кадров в секунду в играх AAA с максимальным качеством и включенным RTX при разрешении 4K.

GeForce RTX 3080 может выдавать 60-100 FPS в нескольких играх таких как: Shadow of The Tomb Raider, Assassins Creed: Odyssey, Wolfenstein: Youngblood, Gears of War 5, Borderlands 3, Metro Exodus и Red Dead Redemption 2, при разрешении 4K со всеми максимальными настройками (текстуры с высоким разрешением и RTX On).

RTX 3080 имеет некоторые безумные характеристики, такие как 68 модулей SM, что дает в общей сложности 8704 ядра CUDA. В дополнение к ядрам CUDA карта также поставляется с ядрами следующего поколения RT (Ray-Tracing), ядрами Tensor и совершенно новыми SM или потоковыми многопроцессорными модулями.

NVIDIA GeForce RTX 3080 поставляется с 10 ГБ памяти и дизайном GDDR6X следующего поколения. Благодаря новейшим и лучшим кристаллам графической памяти Micron RTX 3080 может обеспечивать скорость памяти GDDR6X 19,0 Гбит/с. Это вместе с 320-битным интерфейсом шины обеспечит совокупную пропускную способность 760 Гбит/с.

NVIDIA GeForce RTX 3080 поступит в продажу 17 сентября 2020 года. Эталонный вариант Founders Edition будет стоить 699 долларов США. NVIDIA GeForce RTX 3080 будет предлагаться по цене 699 долларов(рекомендованная производителем розничная цена), однако пользовательские модели будут отличаться в зависимости от их дизайна и дополнительной мощности, которую они могут предложить.