NVIDIA GeForce RTX 40 выйдут в 2023 году

Отвечая на вопросы об ожидаемых технологических узлах, Greymon55 непреклонен в том, что мы будем рассматривать 5-нанометровую архитектуру TSMC и архитектуру Lovelace, хотя он по-прежнему не уверен, будет ли она стандартной или оптимизированной версией N5 с улучшенной производительностью. Greymon55 также предполагает дату выхода: «Не ранее конца 2022 года». В любом случае, карты NVIDIA 40-й серии, похоже, придерживаются монолитной конструкции, в отличие от подхода AMD с архитектурой множественных IC MCM. Но, конечно, стоит понимать, что производитель только недавно официально представил свою новую серию видеокарт, так что спешить с очередной новинкой точно никто не станет. Да и слухи могут быть обманчивыми, так что придется подождать.