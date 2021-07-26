NVIDIA GeForce RTX 40 выйдут в 2023 году

В сообщениях, опубликованных пользователем Kopite7kimi в Твиттере (известному источнику информации), карты NVIDIA GeForce RTX 40-й серии уже были представлены на 5-нм технологическом процессе от компании TSMC. Это сопровождалось намеками на то, что новые карты могут в конечном итоге перейти с архитектуры AD102 Lovelace на архитектуру GH202 Hopper, в зависимости от того, как будут развиваться планы AMD по RDNA3. Однако теперь вмешался другой известный инсайдер под ником Greymon55, убежденный, что этап планирования проекта 40-й серии завершен и что скоро начнется этап проектирования. Если это правда, это будет означать, что архитектура Lovelace теперь может быть отложена до лучших времён.

Отвечая на вопросы об ожидаемых технологических узлах, Greymon55 непреклонен в том, что мы будем рассматривать 5-нанометровую архитектуру TSMC и архитектуру Lovelace, хотя он по-прежнему не уверен, будет ли она стандартной или оптимизированной версией N5 с улучшенной производительностью. Greymon55 также предполагает дату выхода: «Не ранее конца 2022 года». В любом случае, карты NVIDIA 40-й серии, похоже, придерживаются монолитной конструкции, в отличие от подхода AMD с архитектурой множественных IC MCM. Но, конечно, стоит понимать, что производитель только недавно официально представил свою новую серию видеокарт, так что спешить с очередной новинкой точно никто не станет. Да и слухи могут быть обманчивыми, так что придется подождать.
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