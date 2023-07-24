NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti на 16 ГБ уже продают со скидкой

Это даже немного удивительно, но видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ, которая поступила в продажу несколько дней назад, уже получила скидку в Европе и США, так что новинка продаётся дешевле рекомендованной стоимости. Стоит отметить, что запуск видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ был относительно скромным и тихим, в основном из-за решения компании не предоставлять крупным обзорщикам видеокарту для тестирования до старта продаж. Даже в бенчмарках, показанных NVIDIA, GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ не очень уж значительно превосходила модель с 8 ГБ видеопамяти, но при этом модель стоит на 100 долларов дороже и это делает видеокарту слишком уж дорогим удовольствием. Карта не смогла привлечь интерес аудитории с такой ценой, поэтому снижение цены было ожидаемо и уже сейчас на двух крупнейших рынках мира видеокарты продаются заметно дешевле.

На данный момент модель MSI GeForce RTX 4060 Ti Ventus 3x продаётся в Европе за 519 евро, что на 30 евро меньше, чем начальная рекомендованная цена в 549 евро. Снижение цены говорит о том, что видеокарта не может при текущей стоимости получить необходимую популярность на европейском рынке, что было ожидаемо из-за изначально негативного отношения аудитории из-за слишком высокой цены, отсутствия маркетинга и полного отсутствия обзоров на момент релиза. Многие пользователи просто не покупают видеокарты, пока не прочитают на них обзоры. Вероятно, в ближайшем будущем цена снизится ещё больше, потому что даже сейчас модель выглядит слишком дорогой.