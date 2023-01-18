NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti официально готовится к релизу

Два месяца назад компания NVIDIA отправила в продажу свои видеокарты нового поколения, но тогда речь шла исключительно о флагманских решениях, которые, естественно, не всем по карману. Соответственно, многие пользователи с большим нетерпением ждали, когда же производитель покажет более доступные модели видеокарт, и сегодня инсайдеры сообщили, что это должно произойти в самое ближайшее время. Дело в том, что в сети появились бенчмарки NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, которые говорят о том, что видеокарта будет потреблять достаточно мало энергии и при этом позволит получить достаточно высокую производительность в современных видеоиграх. Правда, на деле производительность у неё может быть даже выше, чем все предполагают.

Суть в том, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, которая попала на бенчмарки, имеет ограничение в энергопотреблении в 160 Вт, так что она не может потреблять больше, чем ей позволил производитель. Если это ограничение снять, а мы уверены, что компании-партнёры это сделают, то производитель сможет без проблем повысить производительность видеокарты. И тогда разница с предыдущим поколением будет ещё выше, но в целом ожидать какого-то прорыва не стоит. NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti будет по уровню производительности чуть выше RTX 3070, вероятно на одном уровне с RTX 3070 Ti, но не более. Так что вопрос в конечной стоимости данной видеокарты и того, насколько она будет интересна потенциальным покупателям. Придётся ждать анонса.