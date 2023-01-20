NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti оказалась не такой уж мощной

Некоторое время назад, когда компания NVIDIA только анонсировала видеокарты нового поколения, многие пользователи решили, что все новинки будут обладать внушительной производительностью, которая многократно превосходит предыдущее поколение. На на самом деле всё совсем не так — безумной производительностью может похвастаться только NVIDIA GeForce RTX 4090. Остальные видеокарты нового поколения обладают производительностью на уровне старшей на одну ступень видеокарты предыдущего поколения, что наглядно демонстрируют новые результаты бенчмарков видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti. Дело в том, что она по производительности находится на одном уровне с моделью NVIDIA GeForce RTX 3070, то есть какого-то невероятного скачка не произошло.

Более того, стоит понимать, что купить NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti по рекомендованной розничной стоимости не выйдет — пока что все видеокарты нового поколения находятся в страшном дефиците и продаются в полтора раза дороже того, что написано на сайте NVIDIA, а значит, на деле окажется, что новая видеокарта, которая в теории должна быть доступной, окажется дороже своих предшественников. И в этом случае говорить о какой-то внушительной производительности уже не приходится, ведь если NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti будет продаваться на уровне с RTX 3080, то можно будет смело отказываться от новинки и покупать флагман прошлого поколения. Вероятно, NVIDIA так хочет избавиться от запасов устаревших видеокарт.
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