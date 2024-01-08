NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER оказалась на уровне RTX 4070 Ti

Сегодня в сети появилась первая информация о тестировании неанонсированной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER в бенчмарках, которые показывают, что у видеокарты примерно та же производительность, что и у видеокарты RTX 4070 Ti. NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER будет представлена в качестве продукта начального уровня в линейке RTX 40 SUPER и эта видеокарта будет конкурировать с Radeon RX 7800 XT, которая напрямую нацелена на сегмент 1440р с 16 ГБ видеопамяти. Специалисты считают, что апгрейд RTX 4070 SUPER рассчитан на предоставление той же производительности, как и у RTX 4070 Ti, но при цене, которая будет гораздо приятнее выглядеть для потенциальных покупателей.

Ожидается, что NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER выйдет в конфигурациях графического процессора AD104-350 или AD103-175 с 7 168 потоковыми процессорами и 48 МБ кэша L2. Кроме того, данная видеокарта, по всей видимости, будет использовать 12 ГБ памяти GDDR6X с тем же 192-битным интерфейсом шины. В результате видеокарта RTX 4070 SUPER карта будет иметь потребление энергии на 20 Вт больше, чем у существующей 4070, то есть примерно 220 Вт. В плане производительности ожидается, что NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER будет примерно на 14% быстрее, чем RTX 4070. Видеокарта также получит новый разъём питания CEM 5.1 Gen5, тогда как у существующих видеокарт RTX 4070 есть либо 8-пиновый разъём питания, либо разъём питания на 12-пин (поставляется с адаптером). Интересно посмотреть на тесты в играх.
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