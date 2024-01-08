NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER оказалась на уровне RTX 4070 Ti

Ожидается, что NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER выйдет в конфигурациях графического процессора AD104-350 или AD103-175 с 7 168 потоковыми процессорами и 48 МБ кэша L2. Кроме того, данная видеокарта, по всей видимости, будет использовать 12 ГБ памяти GDDR6X с тем же 192-битным интерфейсом шины. В результате видеокарта RTX 4070 SUPER карта будет иметь потребление энергии на 20 Вт больше, чем у существующей 4070, то есть примерно 220 Вт. В плане производительности ожидается, что NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER будет примерно на 14% быстрее, чем RTX 4070. Видеокарта также получит новый разъём питания CEM 5.1 Gen5, тогда как у существующих видеокарт RTX 4070 есть либо 8-пиновый разъём питания, либо разъём питания на 12-пин (поставляется с адаптером). Интересно посмотреть на тесты в играх.