NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti показали на свежих фото

За последние несколько дней у нас было очень много публикаций на тему видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti, которая должна быть анонсирована в самое ближайшее время, а сегодня в сети появилось просто море фотографий этой видеокарты в коробках от самых разных производителей. Вероятно, видеокарты поступили на склады крупных сетевых ритейлеров, которые пока что не могут коробку распаковать, но сфотографировать упаковку могут вполне. Благодаря этим фотографиям можно примерно понять, что китайские компании точно выпустят свои видеокарты нового поколения, но и крупные игроки, выпускающие лучшие решения на рынке, тоже готовятся к важному событию. К сожалению, мы знаем об этих видеокартах буквально всё, но не можем сказать ничего про цену.

Да, на текущий момент мы знаем всё о характеристиках новых видеокарт, примерной производительности в бенчмарках и реальных тестах, о системе охлаждения и даже рекомендованной розничной стоимости NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti. Проблема только в том, что рекомендованная розничная стоимость на сегодняшний день не играет никакой роли, потому что спрос превышает предложение и производители продают свои новинки на 300-400 долларов дороже того, что обещает NVIDIA. Соответственно, примерно NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti будут продавать за 1200 долларов при рекомендованной цене в 799 долларов, но сейчас это просто предположение и не более. Будем надеяться, что производитель не разочарует нас на момент официального анонса.
AMD снизила цену на Radeon RX 6900 XT…
Совсем скоро, уже 3 ноября, компания AMD должна представить миру своё новое поколение видеокарт на архите…
ASUS готовит новые видеокарты вместе с Noctua…
Сегодня инсайдеры поделились достаточно интересной информацией о том, что компания Noctua совместно с ASU…
Криптовалюта Aleo обещает забрать лавры Эфира себе…
Если вы следите за рынком криптовалюты и в целом читаете новости, то знаете, что с переходом «Эфира» на н…
NVIDIA GeForce RTX 4090 позволяет играть в Genshin Impact в …
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090, безусловно, обладает внушительной производительностью и вполне может …
В продажу поступили упрощённые RTX 3070 Ti…
Появилась довольно странная новость, которая, вероятно, существенно усложнит вам процесс выбора видеокарт…
Энтузиасты собрали ПК на базе семи NVIDIA GeForce RTX 4090…
В сети появилась достаточно интересная новость о том, что энтузиасты собрали стенд из семи видеокарт NVID…
AMD Radeon RX 7900 XTX продают за 1600 долларов…
Изначально в ходе официальной презентации представители компании AMD официально заявили о том, что их вид…
NVIDIA готовит к релизу RTX 4070 Ti за 899 долларов…
Случилась крайне забавная ситуация, которая, вероятно, вынудит аудиторию ненавидеть компания NVIDIA. Дело…
Обзор ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X. Видеокарта с Алиэкспресс, горят ли чипы памяти?Обзор ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X. Видеокарта с Алиэкспресс, горят ли чипы памяти?
Лучшие видеокарты NVIDIA в июне и июле 2022. Самое время для покупки в РоссииЛучшие видеокарты NVIDIA в июне и июле 2022. Самое время для покупки в России
Обзор Palit GeForce RTX 3050 Dual (NE63050019P1-190AD). Тесты видеокартыОбзор Palit GeForce RTX 3050 Dual (NE63050019P1-190AD). Тесты видеокарты
Обзор и тесты Palit GeForce RTX 4080 GameRock 16GB (NED4080019T2-1030G)Обзор и тесты Palit GeForce RTX 4080 GameRock 16GB (NED4080019T2-1030G)
Обзор COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G. Тест топовой видеокарты (RTX 3080 Vulcan OC 10G LHR-V)Обзор COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G. Тест топовой видеокарты (RTX 3080 Vulcan OC 10G LHR-V)
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor