NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti показали на свежих фото

За последние несколько дней у нас было очень много публикаций на тему видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti, которая должна быть анонсирована в самое ближайшее время, а сегодня в сети появилось просто море фотографий этой видеокарты в коробках от самых разных производителей. Вероятно, видеокарты поступили на склады крупных сетевых ритейлеров, которые пока что не могут коробку распаковать, но сфотографировать упаковку могут вполне. Благодаря этим фотографиям можно примерно понять, что китайские компании точно выпустят свои видеокарты нового поколения, но и крупные игроки, выпускающие лучшие решения на рынке, тоже готовятся к важному событию. К сожалению, мы знаем об этих видеокартах буквально всё, но не можем сказать ничего про цену.

Да, на текущий момент мы знаем всё о характеристиках новых видеокарт, примерной производительности в бенчмарках и реальных тестах, о системе охлаждения и даже рекомендованной розничной стоимости NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti. Проблема только в том, что рекомендованная розничная стоимость на сегодняшний день не играет никакой роли, потому что спрос превышает предложение и производители продают свои новинки на 300-400 долларов дороже того, что обещает NVIDIA. Соответственно, примерно NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti будут продавать за 1200 долларов при рекомендованной цене в 799 долларов, но сейчас это просто предположение и не более. Будем надеяться, что производитель не разочарует нас на момент официального анонса.