NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti продают за 1400 долларов

Некоторое время назад нам поступила информация о том, что компания NVIDIA планирует поставить на рынок более доступную видеокарту из нового поколения графических чипов, так как пользователи достаточно негативно встретили модель RTX 4080. Однако сегодня новая видеокарта, которую все так долго ожидали, уже появилась в продаже — речь про NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti. Проблема этой видеокарты лишь в том, что у неё дата официального анонса запланирована на 5 января — модель отправили в продажу за две недели до официального мероприятия, что, безусловно, немного странно в нынешних реалиях. Ведь если пользователь может купить эту видеокарту прямо сейчас в Сербии, то, вероятно, она есть на складах и в магазинах других стран, которые пока что держат новинку в секрете.

Правда, у NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti есть ещё одна существенная проблема — видеокарта продается за 1400 долларов. Да, вы всё правильно прочитали, в Сербии данную видеокарту прямо сейчас продают за 1400 долларов, что почти равно рекомендованной розничной стоимости RTX 4090. Безусловно, купить эту видеокарту по такой цене вы не сможете, так как цены стартуют от 2000 долларов и выше, но и NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti в данном случае назвать доступной не получится. Видеокарта на самом деле слишком дорогая при такой производительности, да и памяти у неё не так уж много, чтобы пользователь реально получал какое-то преимущество от приобретения данной модели. Будем надеяться, что ситуация вскоре изменится.