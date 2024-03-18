NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti резко подешевела

Производители видеокарт на текущий момент предлагают крупные скидки на графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti, чтобы как можно быстрее избавиться от остатков данной модели (видеокарта уже не производится). Причина также заключается в том, что компания AMD снизила цены на некоторые свои видеокарты среднего ценового сегмента, из-за чего модели NVIDIA стали выглядеть ещё менее привлекательно. Соответственно, на текущий момент на рынке имеется несколько крупных компаний-партнёров, которые выпустили свои видеокарты RTX 4070 Ti по сниженной цене в 699 долларов. Это достаточно высокая стоимость при учёте того, какую производительность даёт видеокарта, но, с другой стороны, это можно назвать интересным решением.

Также стоит учитывать, что модель GeForce RTX 4070 Ti SUPER от NVIDIA считается официальной заменой для RTX 4070 Ti, и в плане соотношения производительности к цене SUPER-версия предлагает больше возможностей и видеопамяти. У этой видеокарты сразу 16 ГБ памяти и более привлекательные характеристики графического ядра, благодаря чему модель можно назвать лучшей на рынке на текущий момент. Однако с учётом новой корректировки цены для потребителей может быть более целесообразным выбрать базовую модель за 700 долларов. Но в любом случае это крайне интересная ситуация, потому что ранее компания NVIDIA не позволяла партнёрам снижать цены на свои видеокарты. Видимо, AMD всё же смогла переубедить конкурента своими новинками.