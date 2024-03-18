NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti резко подешевела

Также стоит учитывать, что модель GeForce RTX 4070 Ti SUPER от NVIDIA считается официальной заменой для RTX 4070 Ti, и в плане соотношения производительности к цене SUPER-версия предлагает больше возможностей и видеопамяти. У этой видеокарты сразу 16 ГБ памяти и более привлекательные характеристики графического ядра, благодаря чему модель можно назвать лучшей на рынке на текущий момент. Однако с учётом новой корректировки цены для потребителей может быть более целесообразным выбрать базовую модель за 700 долларов. Но в любом случае это крайне интересная ситуация, потому что ранее компания NVIDIA не позволяла партнёрам снижать цены на свои видеокарты. Видимо, AMD всё же смогла переубедить конкурента своими новинками.