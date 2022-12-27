NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti стоит 1000 долларов и дороже

Буквально несколько дней назад мы писали о том, что компания NVIDIA планирует в начале января отправить в продажу видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti, которая должна попасть в магазины уже 5 января. При этом по какой-то странной случайности в некоторых странах у сетевых ритейлеров эти видеокарты уже есть в наличии — на них даже установили цены, что довольно странно, ведь еще неделя до полноценного релиза. Но даже с учётом этого говорить о хороших новостях не приходится, потому что компания NVIDIA не планирует продавать видеокарту за адекватные деньги — на самом деле она задумала продавать NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti даже дороже оригинальной RTX 4080 на 12 ГБ, которой она на деле и является. Дело в том, что уже сейчас видеокарта в продаже по 1000 долларов.

Стоит напомнить, что изначально у компании NVIDIA была видеокарта RTX 4080, которая продавалась за внушительную сумму в 899 долларов — речь про модель на 12 ГБ. Тогда пользователи крайне огорчились желанием производителя продавать якобы флагманскую видеокарту, которая на самом деле не флагманская, по столь внушительной цене. Производитель убрал данную модель с производства, опять же, якобы, после чего появилась модель NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti — это та же видеокарта с абсолютно теми же характеристиками. Только стоит она теперь 1000 долларов, то есть ещё дороже. Конечно, новость не очень приятная, так как многие ожидали более доступных видеокарт, а теперь об этом не может быть и речи, потому что с такими ценами говорить о доступности шансов нет.