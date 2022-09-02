NVIDIA GeForce RTX 4080 показалась на фотографиях

Первые изображения предполагаемой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080 «Founders Edition» были опубликованы инсайдером KittyYukko. Предполагаемая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 Founders Edition была завернута в пластик, поэтому сложно представить детали, но если мы сравним кулер с GeForce RTX 3080 FE, то определенно увидим большие изменения. Хотя общий кожух очень похож на существующую серию Founders Edition RTX 30, сама RTX 4080, похоже, на этот раз получила более крупный кулер, сравнимый с RTX 3090. Ожидается, что NVIDIA GeForce RTX 4080 будет использовать урезанную конфигурацию графического процессора AD103-300 с 9728 ядрами или 76 SM из 84, тогда как предыдущая конфигурация предлагала 80 SM или 10 240 ядер.

В то время как полный графический процессор поставляется с 64 МБ кэш-памяти L2 и до 224 ROP, RTX 4080 может получить 48 МБ кэш-памяти L2 и более низкие ROP из-за его урезанной конструкции. Что касается характеристик памяти, ожидается, что GeForce RTX 4080 будет иметь емкость 16 ГБ GDDR6X, которая, как говорят, настроена на скорость 23 Гбит/сек через 256-битный интерфейс шины. Это обеспечит пропускную способность до 736 ГБ/сек. Это все еще немного медленнее, чем пропускная способность 760 ГБ /сек, предлагаемая RTX 3080, поскольку она поставляется с 320-битным интерфейсом, но с небольшой емкостью 10 ГБ. Чтобы компенсировать более низкую пропускную способность, NVIDIA может интегрировать пакет сжатия памяти следующего поколения, чтобы компенсировать 256-битный интерфейс.
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