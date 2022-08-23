NVIDIA GeForce RTX 4080 получит новую память GDDR6X

В то время как полный графический процессор поставляется с 64 МБ кэш-памяти L2 и до 224 ROP, RTX 4080 может получить 48 МБ кэш-памяти L2 и более низкие ROP из-за его урезанной конструкции. Ожидается, что карта будет основана на печатной плате PG136/139-SKU360. Что касается характеристик памяти, ожидается, что GeForce RTX 4080 будет иметь ёмкость в 16 ГБ GDDR6X, которая, как говорят, настроена на скорость 23 Гбит/сек через 256-битный интерфейс шины. Это обеспечит пропускную способность до 736 ГБ/сек. Это все еще немного медленнее, чем пропускная способность 760 ГБ/сек, предлагаемая RTX 3080, поскольку она поставляется с 320-битным интерфейсом, но с небольшой емкостью 10 ГБ. Чтобы компенсировать более низкую пропускную способность, NVIDIA может интегрировать пакет сжатия памяти следующего поколения, чтобы компенсировать 256-битный интерфейс.