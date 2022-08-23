NVIDIA GeForce RTX 4080 получит новую память GDDR6X

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 получила новое обновление спецификации от инсайдера Kopite7kimi, который сообщает о еще более быстрой памяти GDDR6X. По словам источника, большинство спецификаций видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080 остались прежними, и единственное, что изменилось, — это спецификация памяти и схема питания. Похоже, что NVIDIA будет использовать более быстрые модули памяти Micron GDDR6X, а 4080, как сообщается, получит кристаллы со скоростью 23 Гбит/сек. Это обновление спецификации также привело к немного более высокому TBP, увеличившись до 340 Вт по сравнению с предыдущим значением 320 Вт. Ожидается, что NVIDIA GeForce RTX 4080 будет использовать урезанную конфигурацию графического процессора AD103-300 с 9728 ядрами или 76 SM из 84, тогда как предыдущая конфигурация предлагала 80 SM или 10 240 ядер.

В то время как полный графический процессор поставляется с 64 МБ кэш-памяти L2 и до 224 ROP, RTX 4080 может получить 48 МБ кэш-памяти L2 и более низкие ROP из-за его урезанной конструкции. Ожидается, что карта будет основана на печатной плате PG136/139-SKU360. Что касается характеристик памяти, ожидается, что GeForce RTX 4080 будет иметь ёмкость в 16 ГБ GDDR6X, которая, как говорят, настроена на скорость 23 Гбит/сек через 256-битный интерфейс шины. Это обеспечит пропускную способность до 736 ГБ/сек. Это все еще немного медленнее, чем пропускная способность 760 ГБ/сек, предлагаемая RTX 3080, поскольку она поставляется с 320-битным интерфейсом, но с небольшой емкостью 10 ГБ. Чтобы компенсировать более низкую пропускную способность, NVIDIA может интегрировать пакет сжатия памяти следующего поколения, чтобы компенсировать 256-битный интерфейс.