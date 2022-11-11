NVIDIA GeForce RTX 4080 стартует с отметки в 1500 долларов

На протяжении достаточно внушительного времени пользователи из Европы жаловались на то, что видеокарты нового поколения от NVIDIA стоят у них слишком дорого, тогда как в США, якобы, стоимость более приближена к рекомендованной производителем. К сожалению, оказалось, что на деле цены высокие буквально везде — сегодня в Америке на некоторых сайтах появились предварительные карточки с товарами NVIDIA GeForce RTX 4080 от сторонних производителей — можно оформить предварительный заказ, посмотреть на характеристики и не только. Так вот, цена на видеокарту, которая должна стартовать с отметки в 1200 долларов, начинается с 1500 долларов. И стоит сказать, что это только предварительный заказ — после того, как видеокарта отправится в официальную продажу, цена будет вышел.

Соответственно, NVIDIA GeForce RTX 4080 сейчас продаётся по цене, за которую пользователь теоретически мог бы взять NVIDIA GeForce RTX 4090. Это крайне грустно, так как это значит, что к нам видеокарты приедут ещё дороже, плюс это говорит о внушительном спросе и небольших партиях — производители понимают, что видеокарт в продажу отправится не так уж много, так что выпускают свои модели по завышенной цене, чтобы собрать сливки с любителей видеокарт нового поколения. Это напоминает времена годичной давности, когда производители продавали видеокарты по двукратной цене и при этом говорили, что это рыночная цена — снижать её никто не станет. К счастью, есть видеокарты прошлого поколения.
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