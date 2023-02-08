NVIDIA GeForce RTX 4090 Для ноутбуков показала внушительную мощность

В начале текущего года компания NVIDIA провела официальную презентацию, в рамках которой были представлены мобильные видеокарты нового поколения. То есть те видеокарты, которые будут установлены в ноутбуки для геймеров, мобильные рабочие станции и всё в таком духе. Тогда компания NVIDIA заявила, что топовые решения будут работать на уровне с десктопными видеокартами прошлого поколения, но теперь оказалось, что это немного не так. На самом деле мобильная NVIDIA GeForce RTX 4090 работает на одном уровне по производительности с NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti, то есть на очень высоком уровне, но ничего феноменального ждать всё же не стоит. Вероятно, это связано с необходимость охлаждать чип, ведь при большей производительности он потребляет больше энергии и нагревается, соответственно, больше.

Пока что у нас нет информации о том, когда в продаже появятся ноутбуки на базе видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090, так как хотя крупные компании обещают выпустить нечто подобное, пока что они ничего не представили. Но как только такие ноутбуки будут представлены, будет интересно посмотреть на их систему охлаждения, потому что она явно должна быть более эффективной или более продуманной, чем то, что использовалось ранее. Ведь если NVIDIA GeForce RTX 4090 нагревается достаточно сильно, то нужно выгонять это тепло из корпуса — за счёт большого радиатора и мощного вентилятора, например. но пока что никакой информации об этом вопросе нет, так что приходится просто ждать.