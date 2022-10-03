NVIDIA GeForce RTX 4090 оказалась не такой уж мощной

В ходе презентации видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 представители компании официально заявили, что данная модель в два раза мощнее своего собрата NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti. Тогда многие пользователи были удивлены такому приросту производительности, так как видеокарта на самом деле мощная, но такого прироста производительности мы не видели очень давно. Обычно производитель от поколения к поколению добавляет от силы 20% производительности, но, видимо, сделана ставка на то, что видеокарты новые будут продаваться очень хорошо. Правда, сегодня оказалось, что на самом деле видеокарта не настолько мощная, как многим бы хотелось — в бенчмарках новинка показывает прирост производительности всего в 60%. И это лишь часть плохих новостей.

Дело в том, что обычно в бенчмарках раскрываются все возможности видеокарты — там задействованы все ядра, все чипы и память, так что производительность буквально пиковая. В видеоиграх обычно производительность процентов на 10-15% ниже, чем показывают бенчмарки, а значит, на самом деле NVIDIA GeForce RTX 4090 всего на 40-50% мощнее предшественника. Это всё равно много, безусловно, но это ровно в два раза меньше, чем изначально предполагал производитель и обещал на презентации. Теперь хотелось бы посмотреть реальные тесты производительности в играх, а только потом думать о приобретении видеокарты нового поколения. Всё же при таких ценах хотелось бы получить максимум возможностей от флагманского продукта.
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