NVIDIA GeForce RTX 4090 подешевела на 5%

Буквально с момента официального анонса новых видеокарт компании NVIDIA пользователи жаловались на то, что цены слишком уж высокие — прирост производительности, конечно, неплохой, но платить почти в два раза больше за этот прирост желающих было не очень много. Вскоре после этого оказалось, что на самом деле цена видеокарт гораздо выше — рекомендованная стоимость осталась лишь на официальном сайте, а видеокарты компаний-партнёров продавали и продают по безумным ценам. Соответственно, NVIDIA решила перед праздниками немного смягчить положение, снизив рекомендованную стоимость NVIDIA GeForce RTX 4090 и NVIDIA GeForce RTX 4080 на 5%. Да, это немного смешно, но именно так компания и поступила — вероятно, хочет перед запуском видеокарт AMD слегка умаслить покупателей.

При этом стоит сказать, что снижение цен на невероятные 5% произошло не у рекомендованной розничной стоимости, а у стоимости видеокарт в продаже от компаний-партнёров. Там цена на текущий момент начинается от 1600 долларов, но найти видеокарту по такой цене нереально. Гораздо реальнее выглядит цена в 1800 евро на рынке Европы, где и будет действовать скидка в 5%. Это значит, что видеокарту с учётом доставки пользователь получит примерно за 1700 евро, то есть на 500 евро дороже, чем изначально рекламировал производитель. Хорошие ли это новости? На самом деле они ничего не изменили на рынке видеокарт, так как NVIDIA GeForce RTX 4090 всё ещё стоит безумных денег и при этом плавится.
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