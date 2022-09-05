NVIDIA GeForce RTX 4090 слили в сеть до релиза

Были раскрыты новые подробности о видеокартах NVIDIA GeForce RTX 4090 и RTX 4080, касающиеся печатной платы и объема памяти. Согласно информации MEGAsizeGPU, NVIDIA GeForce RTX 4090 будет поставляться с одним вариантом печатной платы, а RTX 4080 — с двумя вариантами. RTX 4090 будет использовать одну и ту же печатную плату для эталонного дизайна и дизайна нереференсных видеокарт, которые будут оснащены до 24 ГБ памяти GDDR6X. С другой стороны, NVIDIA GeForce RTX 4080, как сообщается, будет иметь два совершенно разных дизайна печатных плат. Говорят, что первая будет иметь до 16 ГБ памяти GDDR6X и 12-слойную конструкцию для карт от партнёров, а вторая модель будет иметь поддержку памяти 12 ГБ GDDR6X и 10-слойную конструкцию печатной платы как для нереференсных моделей, так и для эталонных моделей.

Поскольку, по слухам, RTX 4080 имеет 256-битную шину для варианта на 16 ГБ, модель от партнёров на 12 ГБ будет иметь урезанный 192-битный интерфейс шины, что является значительным сокращением и удивительно малой шириной шины для флагманской видеокарты. NVIDIA придется компенсировать пропускную способность графического процессора, увеличив тактовые частоты памяти и внедрив новую технологию сжатия памяти, чтобы компенсировать потерянную пропускную способность. Возможно, именно поэтому недавно ходили слухи, что RTX 4080 получила увеличение памяти GDDR6X на 23 Гбит/сек. Благо, гадать осталось не очень долго, так как до презентации осталось всего 14 дней.