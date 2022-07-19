NVIDIA GeForce RTX 4090 вдвое мощнее RTX 3090

До запуска осталось 3-4 месяца, и теперь слухи смещают акцент со спецификаций на цифры производительности. Хотя мы слышали о предполагаемом синтетическом тесте производительности для NVIDIA GeForce RTX 4090, который показал почти двукратный прирост производительности в тесте 3DMark Time Spy Extreme, теперь инсайдер под ником XpeaGPU поделился предполагаемым игровым тестом, в котором говорится, что видеокарта обеспечивает более 160 кадров в секунду в игре Control на настройках Ultra (RT + DLSS) в 4K. Конкретная тестируемая модель указана как вариант «AD102 High-Power Draw», что может указывать на то, что это модель с разгоном. По сравнению с NVIDIA GeForce RTX 3090 с настройками High с использованием RT и DLSS мы получаем результат до 2,2x, поэтому, если мы запустим предыдущий флагман в Ultra-настройках, мы получим прирост примерно в 2,5 раза — это огромный прирост производительности, который точно скажется на продажах.