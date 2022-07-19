NVIDIA GeForce RTX 4090 вдвое мощнее RTX 3090

После того, как был опубликован первый результат из синтетического теста, теперь был раскрыт предполагаемый результат игровой производительности видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090, который показывает 2,2-кратный прирост по сравнению с RTX 3090 с включенной трассировкой лучей и DLSS при разрешении 4K. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 станет флагманским предложением зеленой команды в 2022 году. В течение года вокруг карты ходили различные утечки и слухи, но, насколько мы можем судить, запуск более или менее ожидается примерно в четвертом квартале 2022 года.

До запуска осталось 3-4 месяца, и теперь слухи смещают акцент со спецификаций на цифры производительности. Хотя мы слышали о предполагаемом синтетическом тесте производительности для NVIDIA GeForce RTX 4090, который показал почти двукратный прирост производительности в тесте 3DMark Time Spy Extreme, теперь инсайдер под ником XpeaGPU поделился предполагаемым игровым тестом, в котором говорится, что видеокарта обеспечивает более 160 кадров в секунду в игре Control на настройках Ultra (RT + DLSS) в 4K. Конкретная тестируемая модель указана как вариант «AD102 High-Power Draw», что может указывать на то, что это модель с разгоном. По сравнению с NVIDIA GeForce RTX 3090 с настройками High с использованием RT и DLSS мы получаем результат до 2,2x, поэтому, если мы запустим предыдущий флагман в Ultra-настройках, мы получим прирост примерно в 2,5 раза — это огромный прирост производительности, который точно скажется на продажах.