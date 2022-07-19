NVIDIA GeForce RTX 4090 вдвое мощнее RTX 3090

После того, как был опубликован первый результат из синтетического теста, теперь был раскрыт предполагаемый результат игровой производительности видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090, который показывает 2,2-кратный прирост по сравнению с RTX 3090 с включенной трассировкой лучей и DLSS при разрешении 4K. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 станет флагманским предложением зеленой команды в 2022 году. В течение года вокруг карты ходили различные утечки и слухи, но, насколько мы можем судить, запуск более или менее ожидается примерно в четвертом квартале 2022 года.

До запуска осталось 3-4 месяца, и теперь слухи смещают акцент со спецификаций на цифры производительности. Хотя мы слышали о предполагаемом синтетическом тесте производительности для NVIDIA GeForce RTX 4090, который показал почти двукратный прирост производительности в тесте 3DMark Time Spy Extreme, теперь инсайдер под ником XpeaGPU поделился предполагаемым игровым тестом, в котором говорится, что видеокарта обеспечивает более 160 кадров в секунду в игре Control на настройках Ultra (RT + DLSS) в 4K. Конкретная тестируемая модель указана как вариант «AD102 High-Power Draw», что может указывать на то, что это модель с разгоном. По сравнению с NVIDIA GeForce RTX 3090 с настройками High с использованием RT и DLSS мы получаем результат до 2,2x, поэтому, если мы запустим предыдущий флагман в Ultra-настройках, мы получим прирост примерно в 2,5 раза — это огромный прирост производительности, который точно скажется на продажах.
Intel официально отложила свои видеокарты на конец лета…
Вице-президент и генеральный директор Intel Visual Compute Group Лиза Пирс подтвердила в своем блоге, что…
PowerColor готовит к выпуску Radeon RX 6600 XT Hellhound Pin…
PowerColor готовит к выпуску вариант видеокарты Radeon RX 6600 XT Hellhound Pink Edition для Японии. По б…
Представлена видеокарта GUNNIR Intel Arc A380 Photon 6G OC…
GUNNIR, партнер AIB, производящий настольные видеокарты Arc A380 Intel представил свою видеокарту Arc A38…
MSI представляет видеокарту Radeon RX 6400 AERO ITX…
Компания MSI представила новую видеокарту Radeon RX 6400 AERO ITX. Новинка призвана обеспечить комфортный…
Графические процессоры NVIDIA Ada Lovelace будут иметь преим…
Сегодня стало известно что, графические процессоры NVIDIA Ada Lovelace для игровых видеокарт следующего п…
Представлена 3D-карта PowerColor Radeon RX 6700 Fighter…
Компания PowerColor пополнила ассортимент видеокарт Radeon RX 6700 моделью Fighter, которая получила сист…
ASRock готовит топовую видеокарту Radeon RX 6950 XT OC Formu…
ASRock готовит как минимум пять новых видеокарт RDNA 2 Refresh, включая флагманскую Radeon RX 6950 XT OC …
Palit анонсирует видеокарты начального уровня GeForce GTX 16…
Компания Palit анонсирует графические карты серии GeForce GTX 1630 Dual. Видеокарта Palit GeForce GTX …
Обзор Palit GeForce RTX 3050 Dual (NE63050019P1-190AD). Тесты видеокартыОбзор Palit GeForce RTX 3050 Dual (NE63050019P1-190AD). Тесты видеокарты
Обзор и тест ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti 8GB (ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING)Обзор и тест ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti 8GB (ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING)
Обзор Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE (GV-R66EAGLE-8GD). Тесты видеокарты в 1080p и 1440pОбзор Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE (GV-R66EAGLE-8GD). Тесты видеокарты в 1080p и 1440p
Обзоры INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC (N307T3-086XX-1820VA45). Тесты видеокарты на новой платформе IntelОбзоры INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC (N307T3-086XX-1820VA45). Тесты видеокарты на новой платформе Intel
Обзор Sapphire NITRO+ RX 6700 XT 12Gb Gaming (11306-01-20G). Тест видеокартыОбзор Sapphire NITRO+ RX 6700 XT 12Gb Gaming (11306-01-20G). Тест видеокарты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor