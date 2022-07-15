NVIDIA GeForce RTX 4090 выйдет в релиз в октябре

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 с флагманским графическим процессором AD102 будет выпущена в октябре этой осенью. Еще в начале июня мы сообщали, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 может выйти в октябре. Первоначальные планы состояли в том, чтобы запустить его немного раньше, но они изменились вскоре после того, как NVIDIA решила очистить свой существующий запас видеокарт серии GeForce RTX 30, чтобы освободить место для новых флагманов. Теперь NVIDIA делает все возможное, чтобы распродать запасы high-end GeForce RTX 30, предлагая скидки через своих партнеров. Недавно компания снизила цены на различные видеокарты RTX 30 Founders Edition, подчеркнув тот факт, что они серьезно хотят избавиться от этих карт как можно скорее, прежде чем следующее поколение будет готово к запуску.

Возвращаясь к GeForce RTX 4090, NVIDIA еще ничего не зафиксировала, и мы пока не будем использовать слово «подтверждение» для какой-либо даты запуска, поскольку она может измениться за несколько недель до анонса. Издание MLID также упоминает, что, хотя карта будет выпущена в октябре, фактический нормальных продаж не ожидается до декабря, поэтому похоже, что на RTX 4090 и другие высокопроизводительные карты с графическим процессором Ada Lovelace будут в неком дефиците прямо на старте продаж. Остается лишь надеяться, что хотя бы это поколение видеокарт на деле окажется более доступным, чем то, что мы видели прошлые два-три года на рынке графических процессоров.