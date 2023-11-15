NVIDIA GeForce RTX 50 появится с новой памятью уже в 2025 году

Следующее поколение видеокарт серии NVIDIA GeForce RTX 50 Blackwell должно, по мнению западных инсайдеров, получить поддержку памяти GDDR7, которая позволит существенно повысить пропускную способность в ближайшем будущем. Ожидается, что серия NVIDIA GeForce RTX 50 будет использовать новую архитектуру Blackwell, которая должна повысить производительность видеокарт в игровых задачах, но уже сейчас многие инсайдеры говорят о том, что новинка будет создана в первую очередь для того, чтобы удовлетворить запросы рынка сложных вычислений и искусственного интеллекта. И это вполне логично, потому что видеокарты для игр сейчас не приносят столько денег, сколько модели для работы с ИИ. При этом специалисты считают, что новая память GDDR7 будет развивать стандарты GDDR6 и GDDR6X с ещё более высокими скоростями, более широкой шиной памяти и большей ёмкостью.

Например, аналитики уверены, что базовые видеокарты будут использовать модули до 24 ГБ встроенной видеопамяти и скорость до 32 Гбит/сек. Эти чипы появятся в 2024 году, но будет и ещё более быстрое решение, запланированное на 2026 год, но маловероятно, что NVIDIA будет ждать столько времени для использования новейших технологий. Скорее всего, в следующем году компания представит видеокарты с индексом Super, а в 2025 году появятся первые модели с памятью нового поколения на новой платформе. Правда, всё это лишь предположения и на самом деле решает то, насколько компания будет уверена в прибыльности нового релиза.
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