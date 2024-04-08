NVIDIA GeForce RTX 5090 выпустят до конца текущего года…

Теперь появилась информация о том, что NVIDIA планирует запустить свои геймерские графические процессоры следующего поколения на основе недавно представленной архитектуры Blackwell уже к концу текущего года. На текущий момент все анонсированные графические процессоры NVIDIA Blackwell полностью ориентированы на сегмент искусственного интеллекта и вычислений в рамках центров обработки данных, но производитель также работает и над графическими решениями для игровых задач. Эти видеокарты будут полезны для партнёров NVIDIA, которые не заняты в области искусственного интеллекта. Кроме того, запуск этих видеокарт также поможет увеличить среднюю стоимость игровой видеокарты — специалисты уверены, что цены на RTX 5090 будут безумно высокими, так что пользователям придётся отдавать гораздо больше денег за интересную новинку флагманского уровня. Это было вполне ожидаемо на самом деле.