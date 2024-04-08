NVIDIA GeForce RTX 5090 выпустят до конца текущего года

Судя по информации иностранных инсайдеров, следующее поколение видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5090 и RTX 5080 на архитектуре Blackwell должно выйти на рынок в четвёртом квартале 2024 года. Стоит напомнить, что текущий год начался с выпуска серии GeForce RTX 40 SUPER, которая представила три совершенно новых графических процессора на основе архитектуры NVIDIA Ada Lovelace. Эти видеокарты были разработаны для того, чтобы дать возможность производителям прекратить производство предыдущих базовых моделей и освободить склады от массы скопившейся продукции.

Теперь появилась информация о том, что NVIDIA планирует запустить свои геймерские графические процессоры следующего поколения на основе недавно представленной архитектуры Blackwell уже к концу текущего года. На текущий момент все анонсированные графические процессоры NVIDIA Blackwell полностью ориентированы на сегмент искусственного интеллекта и вычислений в рамках центров обработки данных, но производитель также работает и над графическими решениями для игровых задач. Эти видеокарты будут полезны для партнёров NVIDIA, которые не заняты в области искусственного интеллекта. Кроме того, запуск этих видеокарт также поможет увеличить среднюю стоимость игровой видеокарты — специалисты уверены, что цены на RTX 5090 будут безумно высокими, так что пользователям придётся отдавать гораздо больше денег за интересную новинку флагманского уровня. Это было вполне ожидаемо на самом деле.
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